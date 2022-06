Samsung Galaxy S20 FE a 349€ invece di 669€: solo 6 pezzi su Amazon

Samsung Galaxy S20 FE, a questo prezzo, è un regalo praticamente. Su Amazon lo trovi a 349€ circa appena invece di 669€. Quasi metà prezzo praticamente, ma dovrai essere incredibilmente veloce. Infatti, a disposizione – nel momento in cui ti segna l’occasione – ci sono solo 6 pezzi. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy S20 a prezzo regalo su Amazon

Un vero e proprio smartphone top di gamma, che – sotto la scocca – vanta la presenza del potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 865, affiancato da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il display è un pannello Super AMOLED ultra fluido, con refresh rate da 120HZ.

Sul posteriore, eccellente il comparto fotografico, che conta su un sensore principale da 12MP, uno ultra grandangolare e uno con lo zoom ottico. Interessantissima anche la selfie camera, da 32MP.

Non delude nemmeno l’autonomia energetica, che conta su una batteria da 4500 mAh, supportata da sistema di ricarica rapida. Se lo desideri, puoi sfruttare la ricarica wireless oppure condividere l’autonomia del tuo dispositivo, ricaricandone altri.

Non c’è altro da aggiungere. Samsung Galaxy S20 FE, a queso prezzo, risulta lo smartphone perfetto. Completa l’ordine al volo da Amazon per averlo a 349€ invece di quasi il doppio. Il dispositivo potrebbe essere già finito nel momento in cui controlli l’inserzione, a disposizione solo pochissimi pezzi.

