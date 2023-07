Samsung Galaxy S20 FE 5G: prezzo SUPER SCONTATO ancora per poche ore

Il Samsung Galaxy S20 FE 5G (Fan Edition) ha conquistato il cuore degli appassionati di tecnologia con la sua combinazione vincente di prestazioni elevate, design accattivante e un prezzo accessibile. Lanciato come una versione più economica del Galaxy S20, questo modello offre molte delle caratteristiche principali del suo fratello maggiore senza compromettere la qualità complessiva. Grazie agli sconti di Amazon sarà tuo con soli 380,81€, spese di spedizione incluse. Fai presto se sei interessato perché le scorte potrebbero terminare a breve.

Samsung Galaxy S20 FE: le caratteristiche

Il Galaxy S20 FE presenta un design moderno e accattivante, con un corpo in vetro e metallo che offre una sensazione di alta qualità. Il display Super AMOLED da 6,5 pollici è nitido, luminoso e ricco di colori, con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz assicura un’esperienza di scorrimento fluida e reattiva, che rende l’interazione con il telefono un vero piacere.

Sotto il cofano è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 865, un chip dalle alte prestazioni, veloci e fluide. Questo terminale è in grado di gestire senza problemi le applicazioni più esigenti e i giochi di ultima generazione. Inoltre, con 6 GB di RAM e una generosa capacità di archiviazione interna di 128 GB, avrai spazio sufficiente per conservare tutte le tue foto, video e file importanti.

La fotocamera è un punto di forza del Galaxy S20 FE. Dotato di un sistema a tripla fotocamera sul retro, composto da un sensore principale da 12 MP, un’ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP, questo smartphone offre una versatilità incredibile per catturare immagini di alta qualità in diverse situazioni. La fotocamera frontale da 32 MP è perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità.

Con una batteria da 4.500 mAh sarai in grado di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, supporta la ricarica rapida e la ricarica wireless, consentendoti di riavere il telefono pronto all’uso in poco tempo. Infine, supporta la connettività 5G, è dotato di tutte le funzionalità essenziali, come il riconoscimento facciale, il lettore di impronte digitali integrato nel display, l’NFC e la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP68. A soli 380,81€ questo smartphone è semplicemente un best buy.

