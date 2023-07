Samsung Galaxy S20+ a soli 300€ su Amazon: BEST BUY imperdibile

Samsung Galaxy S20+, un telefono che ha lasciato il segno nel panorama degli smartphone di fascia alta, si trova oggi in super sconto su Amazon. Lo pagherai solo 300,00€, spese di spedizione incluse. Il gadget è ricondizionato ma è in condizioni eccellenti, quindi godrà anche di tutti i vantaggi tipici che si hanno comprando un prodotto dal portale di e-commerce americano. C’è il reso entro un mese, la consegna celere e un anno di garanzia con assistenza tecnica inclusa.

Samsung Galaxy S20+ su Amazon: ne vale ancora le pena?

Ovviamente la risposta non può che essere positiva, soprattutto all’incredibile prezzo di soli 300,00€. Il Galaxy S20+ offre un design elegante e sofisticato, con una costruzione in vetro e alluminio che conferisce una sensazione di solidità e robustezza. Sul lato anteriore, il telefono vanta un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+. La qualità dell’immagine è eccezionale, con colori vibranti, neri profondi e angoli di visione ampi. Inoltre, il refresh rate di 120 Hz rende l’esperienza di navigazione e di utilizzo del telefono estremamente fluida.

Una delle caratteristiche più apprezzate del device in questione è il suo sistema di fotocamere. È dotato di un modulo quadruplo sulla parte posteriore, che comprende una fotocamera principale da 12 megapixel, un teleobiettivo da 64 megapixel, un ultra-grandangolare da 12 megapixel e un sensore di profondità 3D. La fotocamera frontale da 10 megapixel è altrettanto impressionante, consentendo selfie di alta qualità e funzioni di riconoscimento facciale avanzato.

È alimentato dal potente processore Exynos 990 (o Snapdragon 865 in alcune regioni), accompagnato da 8 GB di RAM. Questa combinazione offre prestazioni eccezionali, con una rapida risposta alle applicazioni e un multitasking senza intoppi. Gestisce facilmente le attività più esigenti, come i giochi graficamente intensi o la modifica di video ad alta risoluzione. La batteria da 4.500 mAh garantisce un’autonomia sufficiente per una giornata di utilizzo intenso e supporta la ricarica rapida e la ricarica wireless inversa.

Non di meno, è anche resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68, proteggendolo da eventuali incidenti accidentali. Altre caratteristiche includono un lettore di impronte digitali ultrasonico, riconoscimento facciale avanzato, altoparlanti stereo ottimizzati da AKG per un’esperienza audio di alta qualità e la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione tramite una scheda microSD. A soli 300€ è un ricondizionato eccellente.

