Android 13 arriverà su Samsung Galaxy S10 Lite e non sull'S10: perché?

Giorno dopo giorno ci avviniamo sempre più all’arrivo della versione definitiva di Android 13 – del resto lo stesso Google ha confermato che il nuovo OS è a “poche settimane dal lancio ufficiale” a seguito dell’arrivo della beta 4 -, e stanno iniziando ad emergere un po’ di dilemmi circa il supporto al nuovo OS per la serie Samsung Galaxy S10 e in particolare per il modello Samsung Galaxy S10 Lite.

Come ben sappiamo Samsung è l’unico OEM Android al mondo che garantisce fino a 4 aggiornamenti Android e fino a 5 anni di patch di sicurezza per i nuovi device Galaxy, ma le cose si fanno leggermente più confusionarie quando si prendono in considerazione i device con qualche anno sulle spalle.

Perché Android 13 arriverà su Samsung Galaxy S10 Lite e non sugli altri device della serie S10?

Per molti potrebbe apparire piuttosto curioso che Samsung Galaxy S10 Lite riceverà il nuovo OS mentre i più costosi e potenti Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e, e Samsung Galaxy S10 5G sono invece tagliati fuori, ma c’è una chiara spiegazione a tutto ciò.

Il colosso sudcoreano tiene in considerazione l’anno di lancio dei telefoni piuttosto che le caratteristiche hardware: Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10 5G sono stati presentati nel 2019 con Android 9 a bordo e nel corso degli anni hanno ricevuto 3 aggiornamenti software (Android 10, Android 11 e Android 12). Samsung Galaxy S10 Lite, di contro, è stato presentato a inizio 2020 con Android 10 a bordo e quindi ha pieno diritto a ricevere l’update Android 13 in quanto rientra nelle 3 versioni di Android garantite.

Anche se tutto ciò può sembrare scorretto, a maggior ragione se si considera che i sopracitati device sono tutti in grado di far partire Android 13 dal punto di vista hardware, purtroppo gli utenti muniti di quei device della serie S10 dovranno guardarsi attorno alla ricerca di un degno sostituto. A tal proposito, vi segnaliamo l’incredibile offerta di Amazon per il Samsung Galaxy A52s 5G con uno sconto del 38%.

