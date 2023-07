Samsung Galaxy odyssey G5: OTTIMO sconto del 23%

Il monitor da gaming Samsung Galaxy Odyssey G5 è una scelta eccellente per i giocatori che cercano un’esperienza di gioco coinvolgente e di alta qualità. E ora, con un incredibile sconto del 23% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo e migliorare il tuo setup da gaming, al prezzo speciale di soli 379,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero, grazie al servizio di finanziamento Cofidis, presente su Amazon.

Samsung Galaxy Odyssey G5: ultimi pezzi a disposizione

Il monitor Samsung Galaxy Odyssey G5 presenta uno schermo curvo da 34 pollici con una curvatura di 1000R, che avvolge il tuo campo visivo e ti trasporta direttamente nel mondo virtuale. La risoluzione Ultra WQHD di 3440×1440 ti offre immagini nitide e dettagliate, consentendoti di cogliere ogni sfumatura e ogni dettaglio del gioco.

La frequenza di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms del monitor Samsung Galaxy Odyssey G5 assicurano un’esperienza di gioco fluida e senza sfocature. Queste caratteristiche sono particolarmente importanti per i giochi ad alta azione, in cui ogni frame conta. Inoltre, il supporto FreeSync Premium riduce il tearing e lo stuttering, offrendoti un’immagine perfettamente sincronizzata con la tua scheda grafica.

Il monitor è dotato di diverse opzioni di connettività, tra cui 1 porta HDMI e 1 porta DisplayPort, che ti consentono di collegare facilmente il monitor al tuo PC o a altre sorgenti video. Inoltre, è presente un ingresso audio per collegare le tue cuffie o altoparlanti per un audio coinvolgente.

Per quanto riguarda il comfort visivo, il monitor Samsung Monitor Odyssey G5 dispone della tecnologia Flicker Free, che riduce al minimo l’affaticamento degli occhi causato dallo sfarfallio dello schermo. Inoltre, la modalità Eye Saver riduce la luce blu emessa dal monitor, riducendo lo stress visivo durante le sessioni di gioco prolungate.

In conclusione, il monitor da gaming Samsung Galaxy Odyssey G5 offre prestazioni eccezionali e un’esperienza di gioco coinvolgente. Con la sua curvatura avvolgente, risoluzione nitida e dettagliata, frequenza di aggiornamento elevata e tempi di risposta rapidi, è ideale per i giocatori che cercano la massima immersione. E con lo sconto del 23% su Amazon, è un’occasione da non perdere per chi vuole migliorare la propria esperienza di gioco, ad un prezzo speciale di soli 379,00 euro. Non perdere altro tempo, i pezzi a disposizione sono quasi finiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.