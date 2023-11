Samsung Galaxy Note 9: a poco più di 210€ ha ancora senso nel 2023?

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente spettacolare: il meraviglioso e potentissimo Samsung Galaxy Note 9, il top di gamma dell’azienda sudcoreana di qualche anno fa, si trova (ricondizionato ma in condizioni eccellenti) al prezzo speciale di 213,88€, spese di spedizione incluse. Capite bene che questo device è stato un punto di riferimento nel mondo degli smartphone quando è stato lanciato. Ora però, sorge una domanda: ha ancora senso oggi?

Samsung Galaxy Note 9 su Amazon: best buy a questa cifra

Il Galaxy Note 9 5G conserva un design elegante e premium che ha reso la serie Note di Samsung famosa. Il corpo in vetro e alluminio conferisce al dispositivo una sensazione di solidità e qualità. Lo schermo Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+ consente di avere colori vibranti e neri profondi. Ad ogni modo, sebbene le cornici siano leggermente più pronunciate rispetto ai modelli più recenti, lo schermo rimane veramente spettacolare. Sotto la scocca è alimentato dal processore Exynos 9810 ed è coadiuvato da 6 GB di RAM; questa configurazione permette di avere prestazioni fluide per la maggior parte delle attività quotidiane e delle applicazioni. La versione in offerta su Amazon è la variante da 128 GB e c’è la possibilità di espandere ulteriormente la memoria tramite una scheda microSD.

Una delle caratteristiche distintive della serie Note è la presenza dello stilo S Pen. Questo pennino capacitivo offre una varietà di funzionalità, tra cui la possibilità di scrivere appunti a mano, disegnare e controllare il dispositivo a distanza.

La main camera posteriore da 12 MP offre una qualità delle immagini eccezionale in diverse condizioni di illuminazione e la batteria da 4.000 mAh vi permetterà di avere ancora adesso un’ottima autonomia. C’è il caricatore in confezione, troviamo il supporto alla ricarica wireless e non solo.

Ovviamente è un ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti e godrà di un anno di garanzia con il programma Amazon Renewed. A nostro avviso, anche se ha qualche anno sulle spalle, rimane un’ottima soluzione per chi cerca il top ad un prezzo contenuto (solo 213,88€).

