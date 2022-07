Samsung Galaxy Note 10 riceve le patch di luglio, tutte le novità

Mentre il team di sviluppo della One UI ha svelato ufficialmente quali saranno le più importanti novità in arrivo con la One UI 4.5 per gli smartwatch di ultima generazione, il colosso sudcoreano non perde di vista il supporto software per i suoi smartphone e avvia il rilascio delle patch di sicurezza di luglio per l’iconico Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Infatti, in base alle prime informazioni condivise in rete in queste ore, scopriamo che l’ex top di gamma di Samsung sta iniziando a ricevere l’update in America Latina (firmware N97xFXXS8HVG1) e negli USA (firmware N970USQU7HVF1); l’update indicato per l’Europa, e quindi anche per l’Italia, sarà verosimilmente disponibile a partire dai prossimi giorni.

Samsung Galaxy Note 10 si aggiorna con le patch di sicurezza di luglio

Sappiamo che all’interno del firmware trovano posto le correzioni per più di 50 falle di sicurezza tra la componente Android e quella della One UI, pertanto il nostro consiglio è di installare immediatamente l’update non appena sarà disponibile. A tal proposito, potete controllarne la disponibilità tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa in attesa dell’arrivo della notifica OTA.

Sebbene Samsung Galaxy Note 10 Lite rientri nella lista dei device che saranno aggiornati ad Android 13 e quindi alla One UI 5.0, si tratta ormai di un device con un bel po’ di anni sulle spalle; se siete alla ricerca di un vero top di gamma Samsung a un prezzo molto valido, vi consigliamo di prendere in considerazione la buona offerta di Amazon per il valido Samsung Galaxy S22.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di luglio

Cresce di giorno in giorno la lista dei dispositivi Samsung che stanno iniziando a ricevere le patch di questo mese, finora disponibili per:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.