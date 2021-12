Samsung Galaxy Note 10: ha senso acquistarlo nel 2021?

Secondo nuovi rapporti, la serie Samsung Galaxy Note che ha rivoluzionato il mercato degli smartphone ai suoi tempi è ora sepolta. L'azienda non ha introdotto una serie Galaxy Note 21 nel corso dell'anno corrente e non svelerà nuovi device nel futuro. Quindi, il Galaxy S22 Ultra sarà il successore spirituale di tutti i fan di Note che desiderano la stessa esperienza. L'ammiraglia porterà un design molto simile a Note e introdurrà uno slot per la S Pen. Nonostante la mancanza di nuovi disterminali, l'OEM coreano onorerà comunque i vecchi telefoni ancora idonei per gli update. Oggi, l'azienda sta affermando il suo impegno con gli utenti possessori di Galaxy Note10, lanciando la prima versione beta di One UI 4.0.

Galaxy Note 10: Samsung promette la UI 4 con Android 12

L'azienda sudcoreana ora consente agli utenti coreani di registrare il proprio Galaxy Note10 e Note10+ nel programma beta One UI 4.0. Se si desidera eseguire il flashing di questo aggiornamento il prima possibile nel tuo smartphone Note10, il processo richiede di accedere all'app Samsung Members. Una volta aperto, si vedrà il banner per il firmware One UI 4 Beta. Dopo aver aderito al programma di Early Access per l'aggiornamento di Android 12, bisognerà attendere fino a quando l'OEM coreano non inizierà a eseguirlo. Non dovrebbe volerci così tanto tempo.

Dopo la registrazione, assicuratevi di controllare il sottomenu Aggiornamento software all'interno dell'applicazione Impostazioni. Una volta che l'aggiornamento sarà disponibile, verrà mostrato lì.

La UI 4.0 porterà una serie di miglioramenti e nuove funzionalità per Galaxy Note10 e Note10+. Il duo di dispositivi riceverà aggiornamenti della skin e un nuovo motore di temi basato su sfondi dinamici. Ci sono anche miglioramenti per la sicurezza e il benessere in questo aggiornamento.

Inoltre, Samsung introduce, per la prima volta, la funzione RAM virtuale o RAM Plus. Gli smartphone della serie Galaxy Note10 riceveranno 4 GB di RAM extra con l'aggiornamento. Ovviamente, ci vorrà una parte della memoria interna del terminale per ottenere questa feature.

Con tutte queste premesse, ha senso acquistarlo oggi? Secondo noi sì: è potente, gode delle features Samsung, verrà aggiornato e ha la S Pen integrata. Su Amazon lo si porta a casa con 649€. Non poco, certo, ma parliamo di un telefono super esclusivo.