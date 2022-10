Samsung Galaxy M33: il prime day regala un prezzo SHOCK

Goditi fino all’ultimo le offerte esclusive Prime che finiranno alla mezzanotte di oggi. Quindi sei ancora in tempo per fare un acquisto estremamente vantaggioso. Metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy M33 a soli 249 euro, invece di 339,90 euro.

Questo smartphone è sicuramente un ottimo colpo, se non vuoi spendere un occhio della testa, ma comunque avere la garanzia di un ottimo prodotto con prestazioni di alto livello. Ha un ampio display da 6,6 pollici FHD+ su cui potrai guardare i tuoi contenuti multimediali e 128Gb di memoria per archiviare in completa serenità quello che vuoi.

Un offerta del genere poteva essere presentata solo durante il Prime day, e infatti non durerà ancora molto. Prima che sia tardi quindi vai su Amazon e acquista Samsung Galaxy M33 a soli 249 euro.

Samsung Galaxy M33: piccolo prezzo grande prestazioni

Samsung Galaxy M33 possiede un processore Octa Core e 6GB di RAM per offrirti il massimo delle prestazioni. Potrai tranquillamente giocare, fare video in 4K e passare da un app all’altra senza perdere il minimo frame.

Scatta foto indimenticabili grazie alla fotocamera da 50 MP con cui potrai catturare ogni minimo dettaglio. Non dovrai scartare nemmeno una foto, grazie ai 128GB di archiviazione, espandibili fino a 1TB con microSD. Batteria gigante da 5.000 mAh in grado di durare per tutto il giorno anche a pieno regime.

A questo prezzo è un vero best buy da non farsi assolutamente scappare. Per approfittare delle offerte esclusive Prime dovrai completare l’acquisto entro la mezzanotte. Ma dato il prezzo, le scorte disponibili potrebbero finire ancora prima. Per cui metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy M33 a soli 249 euro, invece di 339,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.