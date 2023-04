Samsung Galaxy M33 5G: il super mid-range scende sotto i 300€ su Amazon

Il Samsung Galaxy M33 5G è uno smartphone di fascia media con un processore Octa Core Exynos 1280 e 6GB di RAM. Si distingue dai competitor per diverse caratteristiche avanzate, tra cui un modulo fotografico con ben quattro fotocamere, il che è piuttosto insolito per uno smartphone in questa fascia di prezzo.

Oggi il Samsung Galaxy M33 5G può essere tuo a 299€, grazie ad un robusto sconto sul suo normale prezzo di listino. Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta di Amazon e di acquistare questo mid-range estremamente apprezzato dal pubblico e dalla critica ad un prezzo eccezionale.

Il Samsung Galaxy M33 5G ha quattro fotocamere, una principale da 50 MP, una ultra-grandangolare da 5 MP, una macro da 2 MP e una di profondità da 2 MP. La fotocamera ultra-grandangolare ha un angolo di visione di 123°, mentre la fotocamera macro ha un effetto bokeh che ti consente di confezionare scatti eccellenti quando inquadri un oggetto molto da vicino (come una coccinella su una pianta o un ragno appeso ad una ragnatela).

La fotocamera di profondità ti consente di regolare liberamente la profondità di campo nelle tue foto. Il telefono è equipaggiato con 128 GB di memoria interna, ma è possibile incrementarla ulteriormente, fino ad 1TB, grazie all’ingresso per una memoria microSD. Non farti scappare questa offerta di Amazon: acquista il Samsung M33 5G a soli 299€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.