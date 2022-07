Samsung Galaxy M32: super batteria e splendido display in offerta (-99€)

Sconto imperdibile su Samsung Galaxy M32. L’ottimo smartphone Android con batteria da 5000mAh e display Super AMOLED da 6.4 pollici lo paghi soltanto 199,90€ invece di 299,00. Merito di uno sconto di quasi 100 euro applicato subito sul prezzo di listino. Lo compri adesso e, se sei abbonato Prime, lo ricevi a casa tua già domani.

Samsung Galaxy M32: uno smartphone Android a basso costo ma dalle prestazioni brillanti

Caratteristiche principali di questo Samsung Galaxy M32 sono sicuramente il display e la potente batteria. Lo schermo è un pannello Infinity-U che, grazie alla tecnologia Super AMOLED Full HD+, ti permette di produrre i tuoi contenuti sempre al massimo della qualità: nitidi, chiari e dai colori brillanti.

La batteria da 5000mAh è stata pensata per permetterti di continuare la tua attività anche per diverse ore: e grazie alla ricarica Ultra-Rapida fino a 25W torni alla massima potenza in poco tempo.

Da non sottovalutare il sistema multicamera capeggiato da un sensore principale da 64 megapixel, a cui si affianca una fotocamera ultragrandangolare, un obiettivo di profondità e un sensore macro per catturare ogni minimo dettaglio. A completare il quadro un processore octa-core e 6GB di RAM per prestazioni rapide ed efficienti. La memoria interna da 128GB è espandibile con schede microSD fino ad un 1TB.

Afferra l’occasione e acquista Samsung Galaxy M32 a soli 199€ scegliendo tra le colorazioni White, Black e Blue. A meno di 200 euro, ti porti a casa uno smartphone Android che non deluderà le tue necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.