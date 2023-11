Samsung Galaxy M13: sconto FOLLE per il Black Friday, costa meno di 170€

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone Android veramente strepitoso. È un telefono di fascia media performante, ricco di funzionalità di punta, con una buona batteria e un design mozzafiato. Si chiama Samsung Galaxy M13 e si distingue per essere una proposta eccezionale per chi cerca prestazioni avanzate senza sacrificare il portafoglio. In occasione del Black Friday, è disponibile a un prezzo straordinario di soli 169,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Nello specifico, il modello che vi suggeriamo è quello con 4 GB di RAM, 64 GB di memoria (ulteriormente espandibile mediante microSD) e in colorazione Green.

Samsung Galaxy M13: Best Buy a questo prezzo

Il Galaxy M13 presenta un design elegante e moderno che cattura subito l’attenzione dei suoi utilizzatori. Lo schermo TFT LCD da ben 6,6 pollici offre dei colori vividi e ben bilanciati, con un contrasto elevato e con una risoluzione pazzesca. La visione dei contenuti multimediali, la navigazione online, il gaming, saranno tutte operazioni meravigliose da fare con questo device.

Sotto il cofano, è alimentato da un processore potente e efficiente, così avrete sempre prestazioni fluide con tutte le attività quotidiane. Ci sono ben 4 GB di RAM; ciò implica che il multitasking sarà eccellente e che il sistema andrà fluido, privo di lag. Non manca lo storage su memorie UFS da ben 64 GB; tuttavia si può espandere la memoria con la microSD (fino a 1 TB). Nonostante sia un terminale di fascia media, la fotocamera principale da 50 megapixel vi consentirà di scattare foto nitide e dettagliate; non di meno, la selfiecam celata nel notch a goccia assicurerà autoscatti perfetti e videocall sempre nitide. Grande enfasi è posta sulla batteria del telefono: ben 5000 mAh che si ricarica velocemente e che garantisce un giorno di utilizzo intenso con una singola carica.

Grazie agli sconti del Black Friday su Amazon, il Samsung Galaxy M13 è disponibile a un prezzo straordinario di soli 169,00€, con le spese di spedizione incluse.

