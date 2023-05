Samsung Galaxy M13 a 199€ è FOLLIA: 5000 mAh, 50MP di fotocamera e 128GB

Samsung Galaxy M13 è uno smartphone spettacolare, con caratteristiche tecniche che lo rendono il device adatto praticamente a qualsiasi tipologia di utente. Risulta perfetto per chi ha bisogno di un buon terminale, senza però svuotare il portafogli. Allo stesso modo, è l’ideale per chi è alla ricerca di ottime performance in qualsiasi situazione.

La batteria da 5000 mAh garantisce strepitosa autonomia energetica, il comparto fotografico – costituito da 3 sensori con il principale da ben 50MP – offre scatti eccezionali in ogni situazione e non solo. I 128GB di spazio di archiviazione permettono di conservare una marea di file, senza l’ansia che la memoria – all’improvviso – finisca.

Per finire, è bene considerare il marchio: chiunque si affiderebbe senza pensarci al celebre brand sud coreano, leader indiscusso nel settore dell’elettronica di consumo. Solitamente, i suoi smartphone è difficile trovarli al di sotto dei 200€ ed è per questo che è bene approfittare di questa eccezionale occasione Amazon: completa l’ordine al volo (è disponibile in 3 diversi colori attualmente) per prenderlo a 199€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Un dispositivo dal look fresco e moderno, con il suo ampio display da 6,6″ che può contare su una risoluzione FHD+: non è un semplice HD e anche questa è una caratteristica assai rara in questa fascia di prezzo!

Il potente processore octa core è pronto ad affiancarti durante l’utilizzo quotidiano, offrendo sempre ottime performance, a prescindere dal contesto. Telefonate, Internet, produttività e divertimento: sarà sempre un piacere affidarsi a questo eccellente dispositivo.

Non scegliere qualcosa di anonimo, prodotto da brand sconosciuti, opta per il meglio approfittando delle promozioni a tempo limitato. Completa adesso l’ordine su Amazon e porta a casa il tuo Samsung Galaxy M13 a 199€ appena con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.