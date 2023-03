Samsung Galaxy M13 a 179€ è SENSAZIONALE: camera da 50MP e batteria 5000 mAh

Samsung Galaxy M13 è in gran sconto su Amazon ed è il momento perfetto per portare a casa uno smartphone di alta qualità, che costi poco e non deluda le alternative. Un dispositivo che è perfetto per accompagnarti in ben più di una giornata di utilizzo, grazie ai suoi 5000 mAh di batteria. Sul posteriore, ben 3 fotocamere che ti permetteranno di catturare ogni istante che merita uno scatto: il sensore principale è da ben 50MP!

Non perdere l’occasione di fare un golosissimo affare su Amazon e porta adesso a casa uno device di ottima qualità, a prezzo sbalorditivo. Completa l’ordine al volo per averlo a 179€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità in promozione è limitata.

Elegante e raffinato nel design, questo è il dispositivo perfetto per chi è alla ricerca di un terminale che sia equilibrato, che funzioni realmente bene, pur senza costare un sacco. Dalla sua, questo gioiellino del colosso sud coreano ha una batteria gigantesca da 5000 mAh che proprio non si può non notare. Ancora, mette a disposizione un ampio spazio di archiviazione di 64GB, che è anche espandibile tramite microSD (caratteristica rara, ormai).

Ancora, viene mantenuta la presenza del jack audio da 3,5 millimetri: tutte feature che spesso, nonostante vorremmo trovare su un terminale, sono ormai state eliminate. Ciliegina sulla torta, il tasto di accensione e spegnimento – alloggiato sul laterale – funziona anche da lettore d’impronte digitali.

Per finire, è perfetto per chi desidera interagire con un display di dimensioni parecchio generose. Infatti, lo schermo è da ben 6,6″ con risoluzione FHD+ e bordi risicatissimi. Non scegliere uno smartphone entry level a caso, mantieni il risparmio, ma affidati a brand leader nel settore e vai sul sicuro. Scegli ora da Amazon l’eccezionale Samsung Galaxy M13: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 179€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii super veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.