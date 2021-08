Se sei alla ricerca di uno smartphone economico e completo, sei nel posto giusto: Samsung Galaxy M11 è in promozione su Amazon. Con il ribasso del 20% lo paghi appena 135,50€ e non ne rimani deluso.

Samsung Galaxy M11: uno smartphone economico con tutto al posto giusto

Trovare il giusto smartphone per un utilizzo quotidiano può essere stremante: il mercato è pieno di alternative ma con Samsung Galaxy M11 vai subito sul sicuro. Semplice ma di qualità, questo dispositivo lo paghi poco ed è completo di tutto. In più è disponibile nella sua colorazione nera che è ancora più elegante.

Ha un display ampio su cui puoi avere una visione ottima. Nello specifico si parla di un pannello da 6,4 pollici in risoluzione HD+, dunque se vuoi ti godi anche i video su Youtube e i contenuti in streaming senza problemi.

Al suo interno ha un cuore potente con un processore Octa Core, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione che espandi con una MicroSD. Ti aggiri tra le applicazioni senza problemi e velocemente.

Non manca all'appello un comparto fotografico completo. Sul retro trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 13 megapixel per scattare foto degne di nota. Mentre la fotocamera dedicata ai selfie è da 8 megapixel, il che significa autoscatti belli e nitidi.

Hai bisogno di una batteria duratura? Qua hai a disposizione un giorno completo di autonomia con tanto di ricarica rapida da 15W.

Infine lo smartphone è Dual SIM ed ha anche un lettore d'impronte digitali.

Acquista subito il tuo Samsung Galaxy M11 su Amazon a soli 135,50€ in colorazione Black. Lo ordini e lo ricevi in appena 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario hai le spedizioni gratuite nei punti di ritiro se sei cliente standard.

NB: lo puoi pagare anche a rate a Tasso Zero con Confidis.

