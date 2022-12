Samsung Galaxy F04: un nuovo smartphone entry-level con 8GB di RAM

È cominciata la campagna promozionale per il lancio di Samsung Galaxy F04. Il primo mercato a ricevere il nuovo smartphone economico Android sarà l’India in cui, secondo alcune indiscrezioni, il prezzo sarà di circa 100 dollari.

Sebbene non vi siano conferme circa le specifiche tecniche, il dispositivo dovrebbe essere un rebranding di Galaxy A04 o Galaxy A04e con doppia fotocamera posteriore. Gli 8GB di RAM promessi andranno a presentare il selling point principale per un dispositivo di questa fascia di prezzo.

Samsung Galaxy F04: economico e con tanta RAM

Rispettando ciò che dicono le voci di corridoio, quindi con uno smartphone che rispecchierà i Galaxy A04 o A04e, possiamo aspettarci un dispositivo con display di tipo LCD da 6.5 pollici con una fotocamera per i selfie da 5 megapixel.

La fotocamera posteriore potrebbe avere una risoluzione da 50 megapixel, a meno che non si opti per sensori differenti vista la fascia di prezzo in cui Samsung intende collocare questo smartphone.

La capacità della batteria sarà probabilmente di 5000mAh, con connettività limitata a LTE. Le colorazioni, come anticipato da Samsung stessa, saranno viola e verde.

Il lancio ufficiale in India dovrebbe avvenire a breve: l’annuncio potrebbe essere solo questione di ore.

