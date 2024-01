Samsung Galaxy Chromebook Go: prezzo BOMBA su Amazon (-38%)

Il Samsung Galaxy Chromebook Go si presenta come un compagno ideale per gli studenti in movimento, grazie al suo design sottile e leggero. Questo laptop, ora in offerta con uno sconto pazzesco del 38% su Amazon, offre un’esperienza di apprendimento dinamica in un guscio argentato intramontabile. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo speciale di soli 249,00 euro, anziché 399,00 euro.

Samsung Galaxy Chromebook Go: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

La cerniera rotante fino a 180° del Samsung Galaxy Chromebook Go lo rende perfetto per l’apprendimento creativo, consentendo di adattare la modalità di utilizzo alle esigenze specifiche del momento. La struttura robusta e resistente agli urti è stata progettata per durare nel tempo, garantendo protezione sia all’interno che all’esterno dell’aula.

La connettività Wi-Fi Certified 6 è una caratteristica distintiva di questo Chromebook, consentendo download rapidi, streaming video senza interruzioni, controllo della posta elettronica e partecipazione a lezioni online ovunque tu sia. Gli studenti possono studiare e giocare in movimento, sfruttando al massimo la versatilità di questo dispositivo.

Affrontare un’intera giornata di lezioni non è un problema, grazie alla durata della batteria che resiste fino a 12 ore con una singola carica. Questo significa che non è necessario preoccuparsi di rimanere senza energia durante una giornata intensa di apprendimento.

Le porte versatili, tra cui USB Tipo-C, USB 3.2, earjack e slot per schede di memoria, offrono un’ampia gamma di possibilità di utilizzo. Il Galaxy Chromebook Go si adatta a un mondo in continua evoluzione, collegando l’apprendimento e la tecnologia in modo efficiente.

Approfitta dell’offerta speciale su Amazon e ottieni il Samsung Galaxy Chromebook Go oggi stesso con uno sconto speciale del 38%. Scegli la mobilità, la resistenza e la versatilità per un’esperienza di apprendimento senza limiti e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 249,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.