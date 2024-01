Samsung Galaxy Chromebook Go da 14" è tuo a 150€ in MENO

Ecco una di quelle offerta da non farsi scappare assolutamente. Se sei alla ricerca di un portatile che non costi troppo ma garantisca prestazioni eccellenti dai un’occhiata a questa promozione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Chromebook Go a soli 249,99 euro, invece che 399 euro.

Dunque con lo sconto del 37% puoi risparmiare ben 150 euro sul totale. Questo è un notebook con un rapporto qualità prezzo eccezionale. Perfetto per scuola e lavoro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Chromebook Go a prezzo stracciato

Non ci sono tanti giri di parole da fare, a questo prezzo è uno dei migliori acquisti della categoria che puoi fare. E oltre alla cifra molto bassa avrai un ottimo dispositivo con un display da 14 pollici una risoluzione FHD che ti consente di guardare film e serie TV al meglio. Ha una scocca leggera e robusta ed è molto sottile.

Monta un processore Intel Celeron N4500 da 2,8 GHz con scheda grafica Intel UHD e 4 GB di RAM. Possiede n eMMC da 64 GB per l’archiviazione, una porta USB Typ-C per collegarci anche uno schermo, la USB-A 3.2 per trasferimenti veloci e uno slot per scheda TF. Inoltre ha una super batteria che garantisce un’autonomia da 12 ore.

Approfittane subito perché l’offerta scadrà a momenti. Per cui prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Chromebook Go a soli 249,99 euro, invece che 399 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.