Samsung Galaxy Buds2 Pro: Unieuro li SVENDE TUTTI

I Samsung Galaxy Buds2 Pro sono degli auricolari premium di altissima qualità. Oltre ad avere un design perfetto e alla moda dimostrano la loro maturità nella tecnologia che offrono. Adesso su Unieuro sono letteralmente in svendita a soli 179,99 euro, invece di 229,99 euro. Una vera e propria occasione d’oro da cogliere al volo prima che termini in pochissimo tempo.

Tra l’altro con Unieuro puoi anche decidere di pagare a interessi zero. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, dividi l’importo dell’ordine in 3 comode rate a tasso zero da soli 59,99 euro l’una. La prima ovviamente al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi successivi. Per tutti i clienti è attiva la consegna gratuita direttamente a domicilio.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: tanta tecnologia per le tue orecchie

Entra in un mondo speciale con gli Auricolari Samsung Galaxy Buds2 Pro. Dotati di morbidi cuscinetti in silicone anallergico, si adattano perfettamente all’ergonomia del tuo orecchio rimanendo ben fissati anche durante lo sport. Impermeabili all’acqua e al sudore sono super resistenti. Grazie all’audio spaziale puoi godere suoni sempre perfetti e immersivi. E con la custodia di ricarica sono sempre pronti all’utilizzo.

Acquistali ora a soli 179,99 euro, anziché 229,90 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.