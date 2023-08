Samsung Galaxy Buds2 Pro: un AFFARE da prendere al volo

Se sei un appassionato di musica e desideri un’esperienza di ascolto senza compromessi, non cercare oltre: i nuovi Samsung Galaxy Buds2 Pro sono qui per trasformare la tua esperienza audio. E con uno sconto sbalorditivo del 40% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarli la prezzo speciale di soli 138,00 euro.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: con questo prezzo le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Preparati a immergerti in un mondo di suono nitido e ricco. I Galaxy Buds2 Pro offrono un audio Hi-Fi a 24 bit¹ ², consentendoti di percepire ogni sfumatura musicale con una chiarezza mai sperimentata prima. Che tu sia un appassionato di musica classica, un amante del rock o un fan dell’hip-hop, queste cuffie wireless offrono un audio autentico e coinvolgente.

Grazie a 3 microfoni avanzati con un rapporto segnale/rumore di 3, i Samsung Galaxy Buds2 Pro tracciano e annullano efficacemente il rumore circostante. Anche i suoni più delicati, come il vento che soffia, vengono eliminati, consentendoti di godere della tua musica senza distrazioni.

Niente più bisogno di togliere le cuffie quando qualcuno vuole parlarti. La funzione Voice Detect dei Galaxy Buds2 Pro spegne automaticamente l’ANC e attiva il suono ambientale quando inizi a parlare. In questo modo, puoi avere una conversazione chiara e naturale senza dover togliere gli auricolari.

La tecnologia Audio a 360° dei Samsung Galaxy Buds2 Pro ti farà sentire come se fossi al centro della tua musica. Gli algoritmi avanzati combinati con il supporto per il multicanale Direct (5.1ch / 7.1ch / Dolby Atmos) e la funzione Dolby Head Tracking garantiscono un’esperienza coinvolgente e realistica. Ogni tuo movimento è sincronizzato perfettamente con il suono, creando una sensazione di immersione totale.

Le cuffie delle Samsung Galaxy Buds2 Pro sono state ridisegnate per adattarsi al 15% in meno allo spazio dell’orecchio. Questo design ergonomico assicura una vestibilità perfetta, riducendo la pressione sul canale uditivo e minimizzando il rumore indesiderato. Potrai goderti lunghe sessioni di ascolto senza alcun disagio.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza audio con i Samsung Galaxy Buds2 Pro, disponibili su Amazon con uno sconto del 40%. Scegli la qualità del suono, la cancellazione attiva del rumore e l’audio coinvolgente, tutto con il comfort eccezionale che solo Samsung può offrire, oggi al prezzo ridicolo di soli 138,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.