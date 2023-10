Samsung Galaxy Buds2 Pro, super sconto del 44%: il prezzo crolla a 129€

Le Samsung Galaxy Buds2 Pro sono l’epitome delle cuffie Bluetooth True Wireless con un pacchetto di funzionalità eccezionali, e ora sono disponibili a un incredibile sconto del 44% su Amazon, portando il prezzo da 229,00€ a soli 129,00€.

Questa offerta è un’opportunità da non perdere per chi cerca un’esperienza di ascolto di alta qualità a un prezzo conveniente. Una delle caratteristiche più sorprendenti di queste cuffie è la qualità del suono. Ogni nota risuona con chiarezza grazie all’audio Hi-Fi a 24 bit, garantendo un’esperienza di ascolto senza compromessi. La musica prende vita come mai prima d’ora, con suoni nitidi e dettagliati che si diffondono direttamente dalle sorgenti audio preferite.

La cancellazione attiva del rumore è un’altra caratteristica eccezionale delle Galaxy Buds2 Pro. Dotate di 3 microfoni ad alta precisione e un rapporto segnale/rumore (SNR) paragonabile a quelli delle cuffie in-ear Bluetooth, queste cuffie tracciano e sopprimono efficacemente il rumore circostante, compresi i suoni più leggeri come il vento. L’esperienza di ascolto sarà completamente immersiva e libera da distrazioni.

La funzione Voice Detect è un’altra innovazione interessante, che rileva quando inizi a parlare e passa automaticamente dalla cancellazione attiva del rumore al suono ambientale, consentendoti di ascoltare le conversazioni senza dover rimuovere le cuffie. La tecnologia Audio a 360° è un’aggiunta straordinaria, offrendo un suono più realistico grazie agli algoritmi 360 Audio e alla funzione Dolby Head Tracking. Questi algoritmi consentono al suono di essere sincronizzato con i tuoi movimenti, creando un’esperienza coinvolgente e avvolgente che ti farà sentire al centro dell’azione. In termini di comfort, le Galaxy Buds2 Pro sono state ridisegnate per adattarsi perfettamente all’orecchio e ridurre la pressione sul canale uditivo, garantendo un’esperienza di ascolto ottimale.

Queste cuffie sono anche resistenti all’acqua con classificazione IPX7, il che le rende perfette per l’uso quotidiano e per le attività all’aperto. Le Samsung Galaxy Buds2 Pro offrono un’esperienza di ascolto eccezionale e una serie di funzionalità all’avanguardia, il tutto a un prezzo scontato del 44% su Amazon.

Se sei un appassionato di musica o stai cercando il regalo perfetto per un audiolibro, questa è un’offerta da cogliere al volo. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di ascolto con queste incredibili cuffie True Wireless.

