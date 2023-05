Samsung Galaxy Buds2 Pro: PREZZO RIDOTTO su MediaWorld

MediaWorld Mega Sconti ha confezionato una super offerta da leccarsi i baffi. Acquista ora i Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 165,99 euro, invece di 229,99 euro. Esattamente 64 euro di sconto per questi auricolari professionali top di gamma. Realizzati con materiali premium, offrono un suono pieno e deciso, migliorato dalla tecnologia aggiunta grazie anche all’esperienza AKG.

Una delle cose interessanti e per la quale questi auricolari meritano di essere acquistati subito è che hai inclusa la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo inserito in fase di acquisto. Inoltre puoi anche decidere di pagarli in comode rate tasso zero. Estremamente leggeri li indossi e si connettono automaticamente ai tuoi dispositivi abbinati, passando da uno all’altro senza bisogno di interazione. Ascolta meglio la tua musica preferita senza dover spendere una fortuna.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: tecnologia e perfezione in un paio di auricolari

Sul prezzo non abbiamo dubbi: gli Auricolari Samsung Galaxy Buds2 Pro sono un vero affare su MediaWorld. Nondimeno, anche la loro tecnologia è potente. Indossandoli e attivando gli algoritmi di 360 Audio puoi goderti un suono immersivo che arriva da tutte le direzioni. Inoltre, non dovrai temere per la durata della loro batteria. Infatti, garantiscono fino a 5 ore di riproduzione continua e fino a 18 ore con custodia di ricarica.

Eleganti e perfetti, la loro forma ergonomica e i tappi in morbido silicone anallergico, garantiscono una presa perfetta e su misura nelle tue orecchie. Goditi quindi la top quality senza spendere una fortuna grazie a Mega Sconti di MediaWorld. Acquista ora i tuoi Galaxy Buds2 Pro a soli 165,99 euro, invece di 229,99 euro. Inclusi nel prezzo hai consegna gratuita e possibilità di finanziare in piccole rate tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.