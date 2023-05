Samsung Galaxy Buds2 Pro: prezzo in rapida discesa su Unieuro

Sbrigati ad andare subito sul sito di Unieuro per acquistare i fantastici auricolari premium Samsung Galaxy Buds2 Pro. Il prezzo è in rapida discesa permettendo così un risparmio eccezionale e mai visto prima d’ora. Acquistali subito a soli 165 euro, invece di 229,90 euro. Puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 55 euro l’una selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Inoltre, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di acquisto. Oppure puoi sempre decidere di ritirare tu stesso al pronto il tuo ordine nel negozio Unieuro più vicino a te, sempre gratuitamente. Un’occasione d’oro per ottenere questi auricolari davvero spettacolari con tecnologia del suono AKG, un’immersione nella musica di qualità.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: l’eccellenza a un prezzo super accessibile

Su Unieuro l’eccellenza diventa accessibile a tutti grazie a offerte spettacolari come questa. Acquista i Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 165 euro. I loro sensori tracciano ed eliminano tutti i rumori che ti circondano per assicurarti un suono sempre perfetto e ultra coinvolgente. Trova la misura corretta dei morbidi cuscinetti in silicone grazie alla pratica app Galaxy Wearable selezionando il menù “Earbud fit test“.

Mettili subito nel carrello a soli 165 euro, anziché 229,90 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.