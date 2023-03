Samsung Galaxy Buds2 Pro: le top di gamma scontate del 29%

Le Samsung Galaxy Buds2 Pro sono cuffie wireless in-ear che rappresentano un passo avanti rispetto alle precedenti versioni della gamma Galaxy Buds. Attualmente scontate del 29% su Amazon, le Buds2 Pro sono la scelta ideale per chi cerca un’esperienza di ascolto wireless di alta qualità con funzionalità aggiuntive come la cancellazione attiva del rumore e l’audio a 360°. Oggi le puoi acquistare ad un prezzo di soli 162,00 euro, con la possibilità di poterle pagare in comode rate a tasso zero, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: con questo prezzo stanno andando a ruba

La qualità del suono offerta dalle Samsung Galaxy Buds2 Pro è notevole, grazie all’audio Hi-Fi a 24 bit. Ciò significa che ogni nota è riprodotta in modo preciso, creando un’esperienza di ascolto coinvolgente e immersiva. Inoltre, la cancellazione attiva del rumore utilizza tre microfoni per eliminare efficacemente il rumore circostante, anche i suoni più leggeri come quello del vento, offrendo una qualità audio ancora più nitida.

La funzione Voice Detect delle Samsung Galaxy Buds2 Pro è un’altra funzionalità che la distingue dalle altre cuffie wireless in-ear. Quando si passa alle conversazioni di persona, la funzione Voice Detect spegne l’ANC e attiva il suono ambientale, consentendo di ascoltare la conversazione in modo chiaro senza dover rimuovere le cuffie.

Con la tecnologia Audio a 360° e gli algoritmi 360 Audio con il multicanale Direct (5.1ch / 7.1ch / Dolby Atmos) e la funzione Dolby Head Tracking, le Samsung Galaxy Buds2 Pro offrono un suono più realistico e coinvolgente. Ogni movimento è sincronizzato col suono, creando un’esperienza di ascolto unica.

Infine, la tecnologia di comfort personalizzato delle Samsung Galaxy Buds2 Pro garantisce un adattamento perfetto all’orecchio. Le cuffie sono state progettate per essere il 15% più piccole, in modo da adattarsi perfettamente all’orecchio. Inoltre, la tecnologia di adattamento al vento minimizza la pressione sul canale uditivo, minimizzando il rumore e consentendo di godere di un’esperienza di ascolto piacevole e confortevole.

In conclusione, le Samsung Galaxy Buds2 Pro sono cuffie wireless in-ear di alta qualità che offrono un’esperienza di ascolto coinvolgente. La scontistica del 29% su Amazon rende queste cuffie wireless ancora più allettanti per coloro che cercano un’esperienza di ascolto di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Non perdere questa occasione e acquistale subito a soli 162,00 euro, prima che le scorte disponibili si esauriscano.

