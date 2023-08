Samsung Galaxy Buds2 Pro: al Fuoritutto Unieuro il prezzo è folle

Con il Fuoritutto di Unieuro gli affari sono dietro l’angolo. Acquista subito i Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 149 euro, invece di 229,90 euro. Questo incredibile sconto è disponibile online con consegna gratuita e Tasso Zero. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate senza interessi da soli 49,99 euro al mese. Niente male vero?

Tutto questo assicurandoti un paio di auricolari professionali e di estrema qualità. La loro forma ergonomica e i tappi in morbido silicone anallergico li rendono formidabilmente comodi da indossare, anche per più ore durante il giorno. Si adattano perfettamente alla forma del tuo orecchio e non li senti per nulla se non quando decidi di ascoltare musica o effettuare e rispondere a chiamate.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: scopri l’audio nitido e cristallino

Con i Samsung Galaxy Buds2 Pro all’orecchio puoi sperimentare per la prima volta cosa vuol dire gustare un audio nitido e cristallino. Un’esperienza di ascolto straordinaria agevolata anche dalle tecnologie premium realizzate per questi auricolari. La Cancellazione Attiva del Rumore, migliore di sempre, elimina efficacemente il rumore circostante e i suoni più leggeri tracciando ciò che disturberebbe un ascolto pulito.

Grazie alla custodia di ricarica in dotazione – che mantiene carichi al 100% gli auricolari – ti assicuri fino a 18 ore di ascolto. Ogni singola cuffia, una volta carica, offre fino a 5 ore di ascolto. Cosa stai aspettando? Non lasciare che terminino in sold out. Acquista ora i tuoi Galaxy Buds2 Pro a soli 149 euro, invece di 229,90 euro. Questa è un’offerta Unieuro che ti regala consegna gratuita e Tasso Zero.

