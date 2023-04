Samsung Galaxy Buds2: ERRORE di PREZZO su Unieuro (-46%)

Altra interessante promozione oggi su Unieuro che ha piazzato, in possibile errore di prezzo, i Samsung Galaxy Buds2 a soli 79,99 euro, invece di 149,99 euro. Uno sconto del 46% per questi auricolari premium con sound by AKG particolarmente apprezzati e realizzati con estrema cura. Grazie alla loro custodia di ricarica sono sempre carichi e pronti all’uso.

Acquistandoli su Unieuro puoi anche decidere di pagare in comode rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Così dividi l’importo in piccole tranche da 26,66 euro l’una senza interessi. Tra l’altro con Klarna è possibile anche pagare l’intero ordine dopo 30 giorni dalla conferma di acquisto. Niente male vero? Sbrigati perché per ora hai ancora la consegna gratuita.

Samsung Galaxy Buds2: auricolari speciali a prezzo top

Con Samsung Galaxy Buds2 Sound by AKG hai un paio di auricolari super efficienti. Grazie alla cancellazione attiva dei rumori puoi scegliere tu l’audio che vuoi ascoltare. Rimuovi i rumori di sottofondo fino al 98% così da immergerti completamente nella musica, nei giochi e nei tuoi podcast preferiti. Puoi selezionare fino a tre livelli di isolamento per scegliere quanto rimanere sintonizzato con il mondo che ti circonda.

Goditi un audio pensato su misura per te in base ai tuoi gusti. Hai a disposizione sei diverse impostazioni di equalizzazione tra cui scegliere per trovare il tuo equilibrio perfetto con un audio vivace che ti consente di immergerti nel suono. Stai al passo con i tempi grazie al loro look meraviglioso e moderno. Approfitta di Unieuro acquistando i Galaxy Buds2 a soli 79,99 euro, anziché 149,99 euro.

Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.