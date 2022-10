Samsung Galaxy Buds2, cuffie TWS con sound EPICO a prezzo WOW (-55%)

Il Prime Day parte con una incredibile offerta Amazon per le meravigliose cuffie true wireless di fascia alta Samsung Galaxy Buds2, solo per oggi in offerta con il 55% di sconto. Ad appena 89€ hai la possibilità di ricevere direttamente a casa un paio di cuffie TWS in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze di ascolto sotto ogni punto di vista.

Dotate di un design premium e realizzate con materiali resistenti agli schizzi e alla polvere (certificazione IPx2), le cuffie del colosso sudcoreano sono estremamente comode da indossare e dispongono di un impianto audio perfettamente equalizzato per ogni genere musicale.

Prezzo shock su Amazon per le ottime cuffie Samsung Galaxy Buds2

Oltre al pieno supporto ai comandi touch per gestire rapidamente le telefonate e il playback audio senza prendere in mano il telefono, le cuffie di Samsung integrano anche la tecnologia di cancellazione attiva dei rumori. Si tratta di una particolare funzionalità che riduce automaticamente i rumori provenienti dall’esterno per assicurarti un’esperienza di ascolto sempre al top, anche negli ambienti più caotici.

A tutto ciò si aggiunge poi una custodia di ricarica wireless che ti assicura tante ore in più di autonomia, e un suono impressionante con bassi potenti e alti chiari per ascoltare i tuoi brani preferiti sempre ad altissima qualità.

Quella di oggi è l’occasione che stavi aspettando da una vita per acquistare le stupende cuffie true wireless di Samsung a prezzo regalo. Se le metti subito nel carrello puoi sfruttare un incredibile sconto del 55% durante il Prime Day; fai subito prima che finiscano o che ci sia un eventuale variazione di prezzo.

