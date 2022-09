Samsung Galaxy Buds2: auricolari Bluetooth a METÀ PREZZO

Basta auricolari pesanti, che danno fastidio alle orecchie e magari con un suono che non è neanche un gran che. Affidati alle Buds2, le cuffie true wireless piccolissime ed ergonomiche, con un suono stupendo. Oggi trovi le Samsung Galaxy Buds2 in offerta a metà prezzo su Amazon, a soli 74,00 euro, invece che 149 euro.

Chiamate chiare e senza rumori di sottofondo, suono pulito e potente, per ascoltare la musica che più ti piace, leggere e comode, da tenere anche per molte ore. Pratico e bello il cofanetto di ricarica e facilissimo e veloce l’accoppiamento con i tuoi dispositivi.

Questa è davvero un offerta da non perdere. La garanzia Samsung al prezzo scontato di Amazon. Se fai in fretta puoi mettere nel tuo carrello le fantastiche Samsung Galaxy Buds2 a soli 74,00 euro. Inoltre, con Amazon Prime, le riceverai in appena due giorni senza costi aggiuntivi.

Samsung Galaxy Buds2: incredibilmente leggere

Le cuffie Galaxy Buds2 sono indubbiamente le più leggere che Samsung abbia mai realizzato. Pesano infatti solo 5 grammi ciascuna. Grazie all’estremità costruita in morbido e flessibile silicone, potrai indossarle per ore senza neanche sentirle.

Qualità del suono eccezionale grazie agli altoparlanti dinamici a due vie. Chiamate senza nessun rumore con i tre microfoni, due esterni e uno interno, e la funzione di rilevamento della voce. Usale per ascoltare musica o audiolibri, per le chiamate o per i videogiochi. Fino a 5 ore di autonomia con una sola ricarica e 20 ore totali con la custodia.

Infine, nonostante siano molto piccole, sono anche resistenti. Hanno una protezione alle cadute e all’acqua IPx2, per poterle indossare anche mentre fai attività sportiva. Non perdere altro tempo, perché un offerta del genere non durerà a lungo. Corri su Amazon e metti nel tuo carrello le mitiche Samsung Galaxy Buds2 a soli 74,00 euro, invece che 149 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.