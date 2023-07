Samsung Galaxy Buds2: 60€ di SCONTO su MediaWorld

Con i Samsung Galaxy Buds2 ti assicuri degli auricolari di estrema qualità e senza rinunce. Il loro design elegante li rende bellissimi da indossare ed estremamente ergonomici in quanto a comodità. I morbidi cuscinetti in silicone aderiscono perfettamente alle tue forme, lasciando una sensazione piacevole e assicurando un suono perfetto. Acquistali ora a soli 89,99 euro, invece di 149 euro.

Su MediaWorld trovi questa incredibile offerta che tra l’altro ti regala anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Se preferisci, puoi sempre optare per il ritiro gratuito presso il negozio più comodo da raggiungere. Tornando a questi auricolari, le componentistiche utilizzate per realizzarli sono premium. Un prodotto di qualità che supera ogni aspettativa quando viene utilizzato in tutte le sue funzionalità.

Samsung Galaxy Buds2: dimenticati di averli indosso

I Samsung Galaxy Buds2 a 89,99 euro sono un regalo. Li trovi su MediaWorld con consegna gratuita. Approfittane subito, intanto che sono ancora disponibili, per migliorare il tuo ascolto. Una volta indossati, grazie alla loro forma speciale e comodità eccellente, ti dimenticherai di averli addosso. Grazie alla Cancellazione Attiva dei Rumori le chiamate sono sempre molto chiare e la musica perfetta nelle tue orecchie.

La batteria di lunga durata garantisce molte ore di utilizzo che aumentano se li usi con la loro custodia di ricarica. Una volta estratti, si connettono automaticamente al tuo dispositivo e passano da uno all’altro senza dover far nulla. L’audio è sempre ben bilanciato, con bassi potenti e alti cristallini. Scegli tra le diverse impostazioni di equalizzazione quella che preferisci. Acquista i Galaxy Buds2 a soli 89,99 euro, invece di 149 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.