Samsung Galaxy Buds2: al 53% di sconto SUONANO BENE

I Samsung Galaxy Buds2 al 53% di sconto sono un vero affare. Acquistali a soli 69,99 euro, invece di 149,99 euro. Si tratta di auricolari premium spettacolari, dalle caratteristiche vincenti. Suonano meglio se ti dico che puoi pagarle da soli 23,33 euro al mese grazie al finanziamento in 3 rate tasso zero offerto da PayPal o Klarna? Addirittura, con quest’ultima, puoi anche pagare dopo 30 giorni dall’acquisto l’intero importo.

Questa mega offerta la trovi solo su Unieuro che, come se tutto questo già non bastasse, ha anche deciso di regalarti la consegna gratuita. Davvero niente male per un prodotto di alta qualità molto apprezzato dagli utenti di tutto il mondo. Queste cuffie wireless si connettono al tuo dispositivo, che sia tablet o smartphone, tramite tecnologia Bluetooth, garantendo la massima stabilità e un audio bilanciato. Con custodia di ricarica garantiscono fino a 29 ore di musica.

Samsung Galaxy Buds2: ti lasceranno senza fiato

Indossa i Samsung Galaxy Buds2 e lasciati travolgere da un suono pieno e ricco di dettagli. Le note arrivano da ogni lato grazie alla Modalità Audio 360. Muovendo la testa avrai la sensazione di essere nella scena. La loro forma ergonomica, insieme ai cuscinetti in morbido silicone che aderiscono perfettamente alla cavità auricolare, garantisce un comfort eccellente. Grazie alla cancellazione attiva del rumore sei concentrato solo su ciò che stai ascoltando.

Pensa, pesano solo 5 grammi ciascuno. Per questo Samsung li definisce gli auricolari più leggeri che hanno realizzato. Scegli il livello di cancellazione del rumore che vuoi ottenere grazie ai microfoni che rilevano il suono ambientale e lo riducono fino al 98%. Acquistali subito a soli 69,99 euro, invece di 149,99 euro. Con Unieuro hai anche la consegna gratuita e il tasso zero di PayPal o Klarna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.