Samsung Galaxy Buds Live: scopri come ottenere 105€ di sconto su eBay

Oggi su eBay acquisti i Samsung Galaxy Buds Live a soli 64 euro, invece di 169 euro (prezzo di listino Samsung). Come puoi ottenere questo risparmio di 105 euro? Semplice, mettili nel carrello e prima del check out inserisci il codice speciale FESTE22. Grazie a questo coupon ottiene un extra sconto formidabile che ti permetterà di portarti a casa questi auricolari a meno della metà del loro valore.

Tra l’altro con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate. Potrai così pagarli solo 21,60 euro al mese per tre mesi. Niente male davvero!

Samsung Galaxy Buds Live a soli 64€: un sogno su eBay

Samsung Galaxy Buds Live sono auricolari professionali dalla forma ergonomica, piacevoli da indossare anche per tutto il giorno. Senza cuscinetti In-Ear, così da non occludere il canale uditivo, insieme alla tecnologia di Cancellazione Attiva del Rumore, rendono l’esperienza di ascolto unica e speciale. Sarai avvolto dai suoni e non vorrai separartene più.

L’elegante custodia di ricarica è pratica da portare sempre con sé, ma anche molto utile. Infatti, tutte le volte che estrarrai i tuoi auricolari saranno carichi e quindi pronti per l’utilizzo, connettendosi automaticamente al tuo dispositivo mobile. Scegli il meglio per le tue orecchie. Mettili nel carrello a soli 64 euro grazie al codice coupon FESTE22.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.