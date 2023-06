Samsung Galaxy Buds Live: scopri come averli a soli 64€ su eBay

Se stai cercando un paio di auricolari premium che siano comodi e prestanti, eBay ha l’offerta giusta per te. Non perderti in chiacchiere e approfitta subito della fantastica promozione legata all’estate 2023. Acquista i Samsung Galaxy Buds Live a soli 64 euro, invece di 169,99 euro. Questo incredibile prezzo lo ottieni grazie allo sconto immediato della promozione, ma anche inserendo il Coupon VACANZE23 nell’apposita sezione Codici Sconto prima del check out.

Oltre a questo super risparmio, eBay ti assicura anche la consegna gratuita, con spedizione veloce, e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero da soli 21,33 euro al mese. La prima rata al momento dell’ordine mentre le restanti nei due mesi appena successivi. Grazie a questi auricolari premium rivoluzioni l’ascolto e ti assicuri un prodotto di altissima qualità a un prezzo eccezionalmente conveniente.

Samsung Galaxy Buds Live: li indossi ed è come non averli

Indossa i Samsung Galaxy Buds Live. Grazie alla loro forma ergonomica senza tappi in-ear non ti sembrerà nemmeno di averli alle orecchie. Si adattano perfettamente al tuo padiglione auricolare pronti per trasmetterti chiamate cristalline e suoni potenti. Assicurati fino a 21 ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica che mantiene gli auricolari sempre pronti all’uso. Indossali e goditi un audio spaziale con la modalità Audio 360.

Approfitta subito del Coupon VACANZE23 per ottenere i Galaxy Buds Live a soli 64 euro, invece di 169,99 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.