Samsung Galaxy Buds Live: sconto ESAGERATO del 59% (da 170 a 70€)

Se state cercando degli auricolari True Wireless Stereo di nuova generazione e avete uno smartphone Android (ancor meglio se è un Samsung), vi diamo oggi un super suggerimento per un articolo veramente eccezionale. Stiamo parlando dei Galaxy Buds Live che oggi si trovano a soli 69,91€ al posto di 169,00€ su Amazon. Lo sconto è veramente esagerato, c’è poco da dire. A questo prezzo infatti, vantano caratteristiche uniche e vantaggi esclusivi. Non lasciateveli sfuggire; potrebbero andare “sold out” da un momento all’altro, quindi siate veloci.

Samsung Galaxy Buds Live: le caratteristiche complete

Gli auricolari di Samsung presentano un design elegante, iconico, mai visto prima. Sono delle cuffiette progettate per avere un comfort che dura tutto il giorno. Hanno un sound superiore e c’è una custodia di ricarica molto elegante. I bassi sono ricchi, gli alti sono nitidi e cristallini. Con questi auricolari nelle orecchie sentirete la musica come mai prima d’ora.

Presentano la tecnologia AKG, già vincitrice del Grammy Award e presentano la cancellazione attiva del rumore, una funzione molto utile che elimina i rumori di fondo e vi lascia concentrati nella vostra musica. Grazie ad essi avrete accesso a 21 ore di riproduzione audio e con la ricarica wireless potrete fornire energia agli stessi senza nemmeno collegare il cavo USB Type-C. Inoltre, sono comodissimi: basta pigiarli per rispondere alle telefonate, riagganciare, riprodurre la musica, saltare un brano e così via. Si possono usare anche in contemporanea con uno smartwatch di Samsung per avere accesso all’ecosistema più incredibile che vi sia.

Dulcis in fundo, citiamo i tre microfoni interni che garantiscono un audio sempre cristallino; due microfoni bloccano i rumori esterni e uno raccoglie la voce. Vi sentiranno sempre bene e voi sentirete bene gli altri.

A soli 69,91€, con un risparmio esagerato del 69%, sono da acquistare immediatamente, ma fate in fretta per non perdere l’occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.