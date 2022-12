Samsung Galaxy Buds Live R180: il prezzo CROLLA sotto i 100€ (Amazon)

A volte è una parola abusata, non in questo caso però: in queste ore Amazon sta vendendo gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live R180 a un prezzaccio, sotto i 100 euro, con uno sconto di 60 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico, che è pari a 159 euro.

Non arriveranno prima di Natale (non sono molti gli articoli che puoi ricevere a casa prima del 25 dicembre ordinandoli a meno di 72 ore), ma verranno consegnati comunque in tempo prima della fine dell’anno, così da goderti l’eccezionale esperienza audio che Samsung ha confezionato realizzando questi auricolari così iconici.

Galaxy Buds Live R180: gli auricolari di Samsung sono un autentico capolavoro

Il primo aggettivo che ci viene in mente quando guardiamo, e riguardiamo una seconda, terza o quarta volta, gli auricolari Galaxy Buds Live è semplicemente “meravigliosi”. Un capolavoro di design, una forma diventata subito iconica, per un’esperienza audio difficilmente riscontrabile altrove.

Dall’ergonomia eccezionale alla cancellazione attiva del rumore (ANC), sono tanti i punti di forza su cui i Galaxy Buds hanno costruito il loro successo in tutto il mondo. La tecnologia ANC, tanto criticata in altri modelli, qui funziona davvero, tanto che gli auricolari Samsung sono stati premiati con la certificazione UL per essere riusciti ad eliminare fino al 97% del rumore di sottofondo, andando ad agire nelle bande a bassa frequenza.

Un’altra caratteristica esclusiva di questi auricolari è l’integrazione con l’assistente vocale Bixby, che ti permette di gestire le chiamate, controllare le condizioni meteo e regolare il volume semplicemente con la tua voce.

Metti in carrello ora gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live R180 per risparmiare 60 euro sul prezzo di listino e pagarli meno di 100 euro. Calcola che sul sito ufficiale di Samsung oggi sono ancora a prezzo pieno (169 euro).

