Samsung Galaxy Buds Live: PREZZO IMPERDIBILE su Unieuro

Unieuro Sottoprezzo ha sfornato un’altra offerta megagalattica. Approfittane subito per acquistare i Samsung Galaxy Buds Live a soli 49,99 euro, invece di 169,99 euro. Continua il prezzo imperdibile di questi auricolari premium. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita a domicilio o la possibilità di ritirare gratuitamente al pronto il tuo ordine presso il negozio più vicino a te.

Tra l’altro, grazie alla collaborazione tra Unieuro, PayPal e Klarna, puoi anche decidere di pagarli un po’ alla volta senza interessi in 3 rate tasso zero da soli 16,66 euro al mese. La prima al momento della conferma dell’ordine, le altre due nei due mesi appena successivi. Così ti aggiudichi degli auricolari fantastici a un prezzo praticamente regalato. Sbrigati prima che terminino le scorte.

Samsung Galaxy Buds Live: indossali e scopri la nuova era del suono

Indossa gli Auricolari Samsung Galaxy Buds Live. La loro tecnologia avanzata ti farà entrare in una nuova era del suono. Senza tappi in-ear, non ti lasciano quella sensazione di occlusione tipica invece dei modelli con cuscinetti in silicone. Inoltre, il suono viene distribuito uniformemente garantendoti la massima immersività. Estraili dalla custodia di ricarica pronti per l’uso e indossali. In un attimo si sono connessi al tuo dispositivo. Avvia la riproduzione in un altro per passare a più dispositivi senza abbinamento.

L’Audio 360 Gradi offre un suono avvolgente grazie anche ai sensori che riconoscono il movimento della testa e direzionano l’audio in base alla tua posizione. Con la Cancellazione Attiva del Rumore ti isoli completamente da ciò che ti circonda per concentrarti sui contenuti che stai ascoltando. Approfitta subito del Sottoprezzo di Unieuro. Acquistali subito a soli 49,99 euro, invece di 169,99 euro. Puoi anche pagarli in 3 rate tasso zero con PayPal e Klarna. La consegna è gratuita sia a domicilio che con ritiro in negozio al pronto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.