Samsung Galaxy Buds Live: oggi sconto immediato di 104€ su MediaWorld

Acquista i Samsung Galaxy Buds Live a soli 65,99 euro, invece di 169,99 euro. Questo sconto di 104 euro lo trovi MediaWorld solo online. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Un’ottima occasione quindi per aggiudicarti un paio di auricolari perfetti a un prezzo eccezionale. Scopri tutta la loro tecnologia con suono AKG.

Goditi un audio pieno e potente. Grazie al driver dinamico di ultima generazione i bassi sono pieni e gli alti cristallini. Scegli tu se attivare la funzionalità di Eliminazione Disturbi per goderti un suono unico senza interferenze. Una volta indossati non avrai altro che pensieri di apprezzamento. Senza tappi In-Ear non ti danno la sensazione di occlusione tipica dei modelli con tappi in silicone.

Samsung Galaxy Buds Live: la tecnologia entra nelle tue orecchie

Con gli Auricolari Samsung Galaxy Buds Live la tecnologia arriva direttamente a casa tua, senza compromessi. Li indossi e subito sei connesso con i tuoi dispositivi. Con smartphone, tablet e laptop Samsung ti basterà attivare la riproduzione su uno di questi per passare automaticamente all’abbinamento con quel dispositivo. Tu non devi fare nulla, a tutto ci pensano loro. Niente male vero?

Attiva l’Audio Spaziale per ottenere un suono che sembra avvolgerti, proveniente da ogni angolo intorno a te. Sperimenta l’esperienza a 360 gradi così da immergerti completamente in ciò che stai ascoltando. Guarda un film e muovi il viso a destra o a sinistra e il suono si concentrerà sull’orecchio direzionato verso il dispositivo. Scegli i Galaxy Buds Live a soli 65,99 euro, invece di 169,99 euro. Solo su MediaWorld.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.