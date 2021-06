Le Galaxy Buds Live di Samsung si trovano in offerta su Amazon a 92,40€, si tratta del minimo storico con sconto del 51% e un risparmio di oltre 96 euro rispetto al prezzo solito.

Disponibili in colorazione nera, blu, bianca, rossa o bronzo, le Galaxy Buds Live propongono un design a forma di fagiolo per garantire la massima ergonomia e comodità d'uso. La custodia di ricarica è compatta e il peso complessivo è intorno ai 42g. Dispongono di ben 6 microfoni, che consentono di annullare i rumori esterni captandoli e generando una frequenza opposta, il risultato e l'isolamento acustico dai suoni circostanti. Questa caratteristica è fondamentale durante lunghi viaggi in treno e aereo o per lavorare in luoghi pubblici o spazi condivisi.

Si connettono allo smartphone via bluetooth 5.0 e si interfacciano con l'apposita applicazione per Android. Il produttore dichiara ben 6 ore di autonomia per gli auricolari e fino a 21 ore complessive con una sola carica della custodia, quest'ultima è compatibile con la ricarica wireless.

Le Galaxy Buds Live sono disponibili in offerta su Amazon a 92,40€, un ottimo prezzo nonché minimo storico per le cuffie TWS di Samsung. Non manca la spedizione espressa senza costi aggiuntivi, riservata ai clienti Prime.

