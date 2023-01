Samsung Galaxy Buds Live: in SUPER SCONTO su Amazon sono un VERO AFFARE (-100€)

Le Samsung Galaxy Buds Live sono degli auricolari true wireless di ottima fattura ed in grado di garantire prestazioni di fascia alta. Con la nuova offerta Amazon, disponibile in questo momento e per un periodo di tempo limitato, scegliere di acquistare le Galaxy Buds Live conviene ancora di più.

Attualmente, infatti, è possibile acquistare le cuffie di Samsung al prezzo scontato di 69 euro invece di 169 euro. Si tratta di uno sconto di ben 100 euro che si traduce in una riduzione del 59% del prezzo per la variante caratterizzata da un’elegante colorazione nera. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Samsung Galaxy Buds Live: con il 59% di sconto su Amazon è da prendere subito

Le Samsung Galaxy Buds Live sono cuffie true wireless davvero complete: c’è un sistema composto da tre microfoni per auricolare, per garantire ottime prestazioni audio, e non manca la cancellazione attiva del rumore. Da segnalare anche la presenza dei controlli touch, per gestire la riproduzione musicale e altre funzionalità direttamente tramite gli auricolari.

C’è anche il supporto alla ricarica wireless tramite l’apposita custodia degli auricolari. Le Galaxy Buds Live possono garantire fino a 21 ore di riproduzione, un dato decisamente superiore alla media, e supportano la ricarica rapida per ripristinare in pochissimo tempo l’autonomia di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon, disponibile per un periodo di tempo limitato, le Samsung Galaxy Buds Live possono essere acquistate al prezzo scontato di 69 euro invece di 169 euro. Si tratta di un maxi sconto del 59% che consente di risparmiare ben 100 euro sulle cuffie true wireless di Samsung. A questo prezzo, questi auricolari non hanno rivali. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al lin qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.