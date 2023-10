Samsung Galaxy Buds Live: i migliori auricolari TWS per chi ha un device di Samsung

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari TWS (True Wireless Stereo) di nuova generazione, e magari possedete un device di Samsung, oggi vi consigliamo i meravigliosi Galaxy Buds Live. Costano solo 75,11€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Queste piccole cuffiette Bluetooth dispongono di un design elegante e vantano una qualità audio straordinaria: non lasciatevele sfuggire, vengono vendute e spedite da Amazon così non dovrete pagare nemmeno le spese di spedizione.

Samsung Galaxy Buds Live: i migliori auricolari TWS

I Samsung Galaxy Buds Live si distinguono per il loro design a forma di fagiolo, che si adatta perfettamente all’orecchio senza sporgere in modo scomodo. Questa linea ergonomica è ideale per un utilizzo prolungato senza causare fastidio. Sono leggeri e disponibili in tre affascinanti colori: Mystic Bronze, Mystic White e Mystic Black. Non solo offrono un comfort eccezionale, ma si integrano perfettamente con il vostro stile personale.

La qualità audio è uno dei punti di forza di questo prodotto. Grazie alla tecnologia AKG, producono un suono cristallino, ricco di dettagli e con bassi profondi. Il design “open” degli auricolari offre un’esperienza sonora più naturale, consentendovi di percepire i suoni circostanti mentre godete della vostra musica o dei vostri podcast preferiti. Non di meno, sono dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC).

Con una singola carica, questi auricolari offrono fino a 6 ore di riproduzione musicale continua, che si estendono fino a 21 ore con l’aiuto della custodia di ricarica. Inoltre, una ricarica rapida di soli 5 minuti avrete diritto a un’ora di ascolto senza pause.

Con l’app Samsung Wearable potrete personalizzare le impostazioni audio e i controlli touch. Potrete anche effettuare facilmente l’associazione con il vostro dispositivo Samsung o di altri brand. Infine, sappiate che ci sono anche gli aggiornamenti del firmware per le cuffiette che mirano ad espandere le potenzialità e le funzionalità delle stesse. In poche parole, i Galaxy Buds Live saranno sempre al top. Costano solo 75,11€, spese di spedizione incluse, ovviamente su Amazon: non lasciateveli sfuggire.

