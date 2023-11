Samsung Galaxy Buds Live: gli auricolari più belli che ci siano, oggi in super sconto

Grande offerta quella che vi proponiamo oggi su Amazon: i meravigliosi auricolari TWS Galaxy Buds Live di Samsung, i primi open-ear del marchio sudcoreano, si trovano ad un prezzo sensazionale con spese di spedizione incluse. Di fatto si possono acquistare al costo speciale di 74,77€, spese di spedizione incluse. Considerate che c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore, ma non solo. Si avrà accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e si potrà anche dilazionare l’importo complessivo in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account compatibili). Fate presto se siete interessati/e all’acquisto.

Samsung Galaxy Buds Live: a questo prezzo sono da prendere subito

Partiamo dalla disamina estetica degli auricolari Galaxy Buds Live: presentano un design rivoluzionario a forma di fagiolo che offre una vestibilità ergonomica e un comfort eccellente. La presa è sempre salda e sicura nell’orecchio, e permette anche di ridurre al minimo il rumore ambientale senza dover ricorrere a gommini o a supporti tradizionali. Non di meno sono dotati di altoparlanti dinamici da 12 mm e di un driver per i bassi: l’esperienza sonora è ricca e bilanciata. C’è poi la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) che assicura un’immersione completa nella vostra musica senza venir disturbati da rumori esterni.

Con i microfoni incorporati nei Galaxy Buds Live avrete sempre chiamate cristalline e chiare. Grazie alla tecnologia di rilevamento vocale avanzato, questi saranno in grado di catturare la vostra voce in modo nitido anche in ambienti rumorosi e la batteria delle gemme vi stupirà: l’azienda promette fino a 8 ore di riproduzione continua, che diventano 21 con il case di ricarica. Dulcis in fundo, sappiate che si integrano al meglio con i dispositivi di Samsung. Sono disponibili su Amazon a soli 74,77€, con le spese di spedizione incluse. Non lasciateveli sfuggire, a questa cifra sono da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.