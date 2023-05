Samsung Galaxy Buds Live: questa volta eBay si è SUPERATO

Prezzo al minimo storico per i Samsung Galaxy Buds Live su eBay. Acquistali subito a soli 57,99 euro, invece di 169 euro. Questo prezzo è una vera e propria occasione di risparmio che supera i 100 euro di sconto da listino. Approfittane subito visto che la quantità disponibile è limitata. Grazie a questo ordine puoi godere della consegna gratuita con spedizione entro 3 giorni.

Stiamo parlando di auricolari premium in grado di aprirti un mondo audio davvero spettacolare. Senza tappi In-Ear, li indossi ed è come non averli. Tienili all’orecchio tutto il giorno e scopri quanto sono comodi grazie alla loro forma ergonomica e al loro design eccellente. Grazie alla custodia di ricarica garantiscono fino a 29 ore di ascolto e 17 ore in chiamata. Niente male vero?

Samsung Galaxy Buds Live ed è tutta un’altra musica

Indossa gli Auricolari Samsung Galaxy Buds Live e scopri cosa vuol dire ascoltare musica. I bassi sono pieni e profondi mentre gli alti risultano potenti e cristallini. Dotati di Cancellazione Attiva del Rumore, sarai tu a decidere quando e quanto isolarti dal mondo che ti circonda. Grazie ai comandi touch puoi gestire tutto con una semplicissima sequenza di tap senza dover prendere lo smartphone.

Mettili nel carrello a soli 57,99 euro, anziché 169 euro. Tra l’altro, con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 19,30 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.