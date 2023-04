Samsung Galaxy Buds Live: cuffie Premium ad un prezzo ridicolo

Samsung Galaxy Buds Live sono auricolari Bluetooth Premium con un design unico e innovativo che garantisce un’esperienza di ascolto superiore. Attualmente in sconto FOLLE del 66% su Amazon, sono un’ottima opportunità per gli appassionati di musica e tecnologia. Acquistale subito ad un prezzo ridicolo di soli 57,99 euro e vantati con tutti dell’ottima qualità dei tuoi auricolari Premium.

Samsung Glaxy Buds Live: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

La caratteristica più interessante di questi auricolari è la loro forma Open-type senza cuscinetti In-Ear, che consente di godere di suoni ampi e spaziosi, come se si stesse ascoltando dal vivo. Grazie anche alle prese d’aria, la sensazione di avere le orecchie tappate è ridotta al minimo, migliorando la comodità e la durata di utilizzo. Inoltre, la cancellazione attiva del rumore delle Samsung Galaxy Buds Live permette di eliminare i rumori esterni e concentrarsi solo su ciò che si sta ascoltando. L’ANC permette il passaggio delle frequenze alte, come il suono della voce umana, garantendo una buona qualità dell’audio durante le chiamate.

La qualità della voce è migliorata anche dai 3 microfoni e dall’accelerometro (VPU) che filtrano i rumori esterni e si concentrano sulla voce dell’utente. Inoltre, la profondità dei bassi è notevolmente migliorata grazie allo speaker da 12 mm e al canale dedicato alle basse frequenze. Le Samsung Galaxy Buds Live sono ottimizzate per la musica con tanti bassi, rendendole perfette per gli amanti di generi come l’hip-hop, l’EDM e il reggaeton.

La batteria da 60mAh/auricolare e 472mAh/custodia garantisce un’autonomia per tutta la giornata, anche per gli utilizzatori più esigenti. Inoltre, con soli 5 minuti di ricarica, è possibile ottenere un’ora di riproduzione musicale. La ricarica può essere effettuata su qualsiasi caricabatterie wireless Qi o tramite la Condivisione di Ricarica Rapida direttamente sul retro del tuo smartphone Galaxy.

In conclusione, i Samsung Galaxy Buds Live sono auricolari Bluetooth Premium con un design unico e innovativo che garantisce un’esperienza di ascolto superiore. Con lo sconto pazzesco del 66% su Amazon, l’acquisto diventa ancora più conveniente ad un prezzo stracciato di soli 57,99 euro. Mi raccomando, non perdere ulteriore tempo per acquistarle, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.