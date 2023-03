Samsung Galaxy Buds Live: CROLLO del prezzo su Amazon (-63%)

Le cuffie Samsung Galaxy Buds Live sono un must-have per gli appassionati di musica che desiderano un’esperienza di ascolto superiore. Grazie al loro design Open-type senza cuscinetti In-Ear e alle prese d’aria, queste cuffie offrono una sensazione di libertà e spaziosità che ti faranno sentire come se stessi ascoltando dal vivo. Questo fantastico prodotto oggi, grazie a uno sconto PAZZESCO del 63% su Amazon, ha ottenuto un CROLLO del prezzo a soli 69,99 euro, che rende l’acquisto di questi auricolari un’occasione unica.

Samsung Galxy Buds Live: prezzo ridicolmente basso, per un prodotto incredibilmente potente

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) di queste Samsung Galaxy Buds Live ti consente di eliminare i rumori esterni e concentrarti solo sulla tua musica preferita. Inoltre, grazie ai tre microfoni e all’accelerometro (VPU), la qualità della tua voce durante le chiamate sarà notevolmente migliorata.

La riproduzione musicale è altrettanto eccezionale grazie allo speaker da 12 mm e al canale dedicato alle basse frequenze. I Galaxy Buds Live sono stati appositamente ottimizzati per la musica con bassi profondi e ricchi di dettagli. Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria da 60mAh/auricolare e 472mAh/custodia ti consentirà di goderti la tua musica per l’intera giornata. E se sei di fretta, ti basteranno solo 5 minuti di ricarica per un’ora di riproduzione musicale.

Le Samsung Galaxy Buds Live sono dotate di funzioni intelligenti che renderanno la tua vita più facile. Puoi ricaricarle su qualsiasi caricabatterie wireless Qi, o anche tramite la Condivisione di Ricarica Rapida direttamente sul retro del tuo smartphone Galaxy. E grazie al microfono sempre attivo, puoi richiamare Bixby in qualsiasi momento per controllare il meteo, riprodurre musica, inviare un messaggio e tanto altro ancora.

In sintesi, le cuffie Samsung Galaxy Buds Live sono un’ottima scelta per chiunque voglia un’esperienza di ascolto di alta qualità. E grazie allo sconto FOLLE del 63% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarle. Infatti oggi, questo eccezionale prodotto di casa Samsung può essere tuo a soli 69,99 euro. Che cosa stai aspettando? Questa è un’offerta che non puoi farti scappare, è impossibile trovare una qualità migliore di questa ad un prezzo così basso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.