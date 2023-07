Samsung Galaxy Buds Live: con il Prime Day costano una sciocchezza (meno di 48€)

Se stai cercando un paio di auricolari TWS che costino poco ma che siano in grado di offrire il top sul fronte di vista audio, abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze. Vogliamo quindi consigliarti i Samsung Galaxy Buds che, al prezzo di soli 47,49€ grazie agli sconti del Prime Day, rappresentano una soluzione più che interessante per tutti. Hanno un design originale e una qualità unica.

Samsung Galaxy Buds Live: a questo prezzo sono imperdibili

Una delle prime cose che colpisce dei Samsung Galaxy Buds Live è il loro design iconico. A differenza degli auricolari tradizionali, questi presentano una forma a fagiolo che si adatta perfettamente all’orecchio. Sono in grado di offrire quindi una vestibilità comoda e stabile, riducendo la fatica e offrendo un comfort duraturo anche durante l’uso prolungato.

Consentono di godere di un’esperienza audio eccezionale grazie ai loro driver da 12 mm. La qualità del suono è chiara, bilanciata e ricca di dettagli. Inoltre, grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), gli auricolari permettono di ridurre efficacemente i suoni ambientali indesiderati, offrendo un’esperienza d’ascolto immersiva.

Sono dotati di una serie di funzionalità intelligenti che migliorano l’esperienza utente. Attraverso l’integrazione con l’assistente vocale Bixby di Samsung o con assistenti vocali come Google Assistant, sarà possibile controllare la riproduzione musicale, effettuare chiamate, ricevere notifiche e molto altro ancora semplicemente usando la voce.

Hanno poi una durata della batteria notevole. Con una singola carica, gli auricolari possono durare fino a 6 ore di riproduzione continua, e la custodia di ricarica inclusa consente di ottenere fino a 21 ore di autonomia complessiva. Inoltre, la custodia supporta la ricarica wireless e può essere facilmente ricaricata con un caricatore wireless compatibile o tramite cavo USB-C. I Samsung Galaxy Buds Live si collegano in modo fluido ai dispositivi Samsung Galaxy e ad altri dispositivi Android o iOS tramite Bluetooth. Inoltre, grazie alla tecnologia di connessione Bluetooth 5.0, la connessione sarà sempre stabile e affidabile, garantendo un’esperienza d’ascolto senza interruzioni. Con un prezzo di soli 47,49€ sono veramente eccezionali.

