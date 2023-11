Samsung Galaxy Buds Live: bastano solo 49€ per portarseli a casa (-71%)

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso; gli auricolari open-ear TWS di Samsung, i Galaxy Buds Live, costano solo 49,00€ con uno sconto folle del 71% sul prezzo di listino. Capite bene che ci troviamo di fronte ad una promozione speciale, irripetibile, da prendere al volo senza pensarci troppo. Hanno un prezzo irrisorio ma sono eccellenti, vanno benissimo e hanno un design unico nel loro genere. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto perché potrebbero andare “sold out” da un momento all’altro. Non lasciateveli sfuggire e prendeteli adesso c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (anche in meno di 24 o 48 ore, volendo). Avrete anche diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito.

Samsung Galaxy Buds Live: imperdibili a meno di 50€

Andiamo con ordine: sicuramente il primo elemento che cattura l’attenzione dei Galaxy Buds Live è il design unico a forma di fagiolo. Non solo offre un comfort ottimale durante l’uso, ma si adatta perfettamente al vostro orecchio, assicurandovi una vestibilità stabile anche durante le attività fisiche più intense. Sono dotati di altoparlanti AKG, godono di un suono chiaro e bilanciato, con bassi profondi e acuti cristallini. C’è poi la cancellazione attiva del rumore (una rarità per un gadget di questo costo) che vi farà immergere nella musica o nelle chiamate senza distrazioni esterne. Ci sono poi molte funzionalità avanzate che migliorano ulteriormente l’esperienza utente.

Inoltre, mediante la connessione wireless Bluetooth li potrete accoppiare facilmente con una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone, tablet e computer. Non manca l’integrazione con Spotify per un controllo pratico e intuitivo delle funzioni audio. Una singola carica può garantire fino a 8 ore di riproduzione continua, mentre il case incluso la estende ad oltre 20 ore. Con un costo irrisorio di soli 49,00€ non potete proprio lasciarveli sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.