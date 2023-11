Samsung Galaxy Buds Live: auricolari TOP, prezzo LOW-COST

Oggi vi parleremo di un paio di auricolari TWS di casa Samsung veramente strepitosi: i Galaxy Buds Live sono costano solo 72,00€ su Amazon, comprese le spese di spedizione, e sono imperdibili se fate molte telefonate o se amate ascoltare la musica (o i podcast) in mobilità. Sono confortevoli e hanno un design più unico che raro. Grazie al noto portale di e-commerce americano poi, potrete anche dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con il sistema interno al sito e avrete diritto alla spedizione gratuita presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Samsung Galaxy Buds Live: imperdibili a soli 72€

Andiamo con ordine e iniziamo la disamina partendo dall’aspetto estetico: i Galaxy Buds Live non solo offrono prestazioni audio eccezionali, ma si distinguono anche per il loro design unico. La forma ergonomica a fagiolo si adatta perfettamente all’orecchio, offrendo un comfort duraturo che ti permette di goderti la vostra musica preferita per ore senza alcun fastidio. Dispongono poi della cancellazione attiva del rumore (ANC), comodissima soprattutto quando siete nei mezzi pubblici o a bordo di aerei e treni. Non utilizzatela mentre siete a piedi o alla guida però, perché è molto pericolosa. Di fatto vi isola dal mondo esterno e vi permette allo stesso tempo di godere di un audio cristallino senza distrazioni indesiderate. Il sound sarà sempre eccellente grazie anche alla tecnologia di AKG.

Con una batteria che offre fino a 8 ore di riproduzione continua e un case che fornisce energia aggiuntiva per ulteriori 21 ore, gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live sono pensati per accompagnarvi per tutta la giornata senza problemi. Infine, grazie al Bluetooth si collegheranno istantaneamente al vostro dispositivo. Costano solo 72,00€ su Amazon ma sono eccellenti; vanno bene sia per chi possiede già l’ecosistema di Samsung che per chi ha un telefono di un altro brand.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.