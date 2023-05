Samsung Galaxy Buds Live: auricolari TOP, prezzo LOW-COST (-61%)

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari True Wireless Stereo davvero eccezionali; sono realizzati da Samsung e si chiamano Galaxy Buds Live. Sono molto particolari, oltre che magnifici; di fatto, sono Open-type e non presentano i gommini in-ear, ma dispongono di ben tre microfoni, hanno i controlli touch, godono della ricarica wireless e della cancellazione attiva del rumore. Li troviamo in nero al prezzo speciale di soli 65,99€ al posto di 169,00€, spese di spedizione incluse.Il risparmio è semplicemente esagerato: il 61% in meno sul valore di listino grazie agli sconti folli di Amazon. Cosa aspettate? Se avete uno smartphone Android (meglio ancora se è un Samsung), queste cuffiette Bluetooth faranno la differenza. Provare per credere.

Samsung Galaxy Buds Live: i migliori auricolari TWS per Android

Partiamo dal design: è elegante e iconico. Gli auricolari sono pensati per offrire un comfort duraturo per ore ed ore, con un sound eccellente, il tutto in una custodia molto elegante. Alti nitidi e cristallini, bassi ricchi e corposi. Non manca la tecnologia AKG vincitrice del Grammy Award. Nonostante non presentino i gommini, supportano comunque la cancellazione attiva del rumore, ottima nei mezzi pubblici come aereo, treno o autobus.

L’autonomia è eccellente: fino a 21 ore di riproduzione musicale, sono ottimi per l’ascolto di musica, di film in streaming (senza latenza), la ricarica rapida consente di fornire subito un boost di potenza e con i comandi touch tutto avverrà rapidamente. Si possono anche accoppiare al proprio Galaxy Watch per un controllo rapido e immediato della musica dal proprio polso.

Con i tre microfoni presenti a bordo le chiamate saranno sempre cristalline; sono piccoli e compatti, stanno benissimo nelle orecchie e costano solo 65,99€, spese di spedizione incluse. Approfittatene se siete interessati prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

