Samsung Galaxy Buds Live: auricolari TOP che costano meno di 90€

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari True Wireless Stereo e magari non desiderate quelli con il gommino in silicone, vogliamo consigliarvi gli open ear di Samsung, i Galaxy Buds Live. Di fatto, questi sono eccezionali e oggi costano solo 89,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il modello in questione è in colorazione rossa, non fatevelo sfuggire.

Samsung Galaxy Buds Live: ecco perché acquistarli

La prima cosa che colpisce dei Samsung Galaxy Buds Live è il loro design unico. A differenza degli auricolari tradizionali, questi sono progettati per adattarsi al tuo orecchio come piccoli fagioli. Il risultato è un’esperienza di ascolto confortevole e stabile, anche durante le attività fisiche. Non deludono quando si tratta della qualità del suono: l’altoparlante dinamico da 12mm offre bassi potenti e dettagli cristallini nelle alte frequenze. L’audio è bilanciato e ricco di profondità ed è in grado di offrire un’esperienza di ascolto immersiva. La cancellazione attiva del rumore ANC vi permetterà di isolarvi dal mondo esterno quando ne avrete bisogno.

Sono dotati di connettività Bluetooth 5.0 e assicura una connessione stabile con il vostro dispositivo. Inoltre, possono essere utilizzati sia con dispositivi Android che iOS: sarete in grado di passare facilmente da uno smartphone a un tablet o a un computer senza problemi.

Con i Galaxy Buds Live potrete ascoltare musica per un massimo di 6 ore con una singola carica, mentre la custodia di ricarica aggiunge ulteriori 15 ore di riproduzione. Infine, sappiate che questi auricolari sono dotati di controlli touch intuitivi, così potrete regolare il volume, passare alle tracce successive e rispondere alle chiamate con facilità.

Per personalizzare ulteriormente la vostra esperienza con i Galaxy Buds Live, avrete accesso all’app Samsung Wearable. Sono disponibili su Amazon a soli 89,90€, non lasciateveli sfuggire.

