Samsung Galaxy Buds Live: auricolari INCREDIBILI che costano POCHISSIMO

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari TWS davvero eccezionali che, se amate la musica e ascoltate brani, canzoni, podcast e non solo, con una frequenza elevatissima all’interno delle vostre giornate, non potete non considerare. Di fatto, i Galaxy Buds Live di Samsung sono pensati proprio per questo. Hanno un design unico e funzionalità avanzate. Sono perfetti per gli audiofili e costano solo 75,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Samsung Galaxy Buds Live su Amazon: Best Buy a meno di 76€

I Galaxy Buds Live si distinguono da tutti gli altri auricolari grazie al loro design rivoluzionario. Con la forma “a fagiolo” curva e un profilo ultra-sottile, si adattano perfettamente all’orecchio senza causare alcun fastidio. Sarete in grado di indossarli per ore senza problemi, sia durante gli allenamenti intensi che durante lunghe sessioni di ascolto. Grazie ai driver altoparlanti da 12 mm, godrete di una qualità del suono impeccabile con bassi profondi, medi ben definiti e alti nitidi. Sono infatti dotati di una tecnologia di riduzione attiva del rumore che vi permetterà di immergervi completamente nella vostra musica, isolandovi dai rumori indesiderati dell’ambiente circostante. Non di meno, i Galaxy Buds Live garantiscono anche chiamate chiare e vivide. Hanno tre microfoni e ciò garantisce che durante le call, i vostri interlocutori sentiranno la vostra voce nitida e definita, anche in ambienti rumorosi.

Infine, questi auricolari offrono un’autonomia eccezionale. Con una singola carica, potrete ascoltare fino a 6 ore di musica e avere a disposizione ulteriori 15 ore grazie al case di ricarica. Si connettono facilmente ai vostri dispositivi Samsung e ad altri gadget Android abilitati al Bluetooth. Vi consigliamo di utilizzarli però con smartphone e tablet del marchio sudcoreano per sfruttare le funzionalità derivanti dall’ecosistema Samsung. A soli 75,99€ questi sono i migliori auricolari da comprare su Amazon.

