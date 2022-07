Samsung Galaxy Buds Live, altro che Prime Day: prezzo REGALO (-54%)

Prezzo regalo sulle Samsung Galaxy Buds Live. Se stavi cercando un paio di auricolari Bluetooth da abbinare al tuo smartphone Android, devi assolutamente prendere queste in considerazione. Un acquisto di tarda serata, ma che ne vale la pena sotto tutti i punti di vista.

Grazie ai ribassi ora in corso su Amazon risparmi il 54%, un totale non indifferente. Infatti il prezzo finale è di appena 77,09€ quindi non perdere l’occasione per nessuna ragione al mondo, completa l’acquisto ora.

Le spedizioni? Non sono affatto un problema, con Prime attivo ricevi il pacco a casa in quattro e quattr’otto senza spendere un singolo centesimo in più.

Samsung Galaxy Buds Live, le wearable a cui punture

Magari ti hanno sempre incuriosito ma a prezzo pieno son sempre state un po’ off limits. Ora che costano meno della metà, però, hai l’occasione di farle diventare tue. In questa caso, non potresti mai pentirtene.

Super performanti, leggeri e comodi questi auricolari Bluetooth ti stupiscono dal primo utilizzo. Hanno un audio spettacolare che ti fa immergere a 360° nelle canzoni che ascolti, ma non solo. Con la cancellazione attiva del rumore hai tutta la possibilità di isolarti dal mondo esterno. E sai cosa? Questa caratteristica ti torna utile anche durante le telefonate o la registrazione di note audio per sentire e farti sentire nel modo più chiaro e cristallino.

Altra caratteristica da non ignorare è la batteria che dura un’infinità di tempo e con tanto di ricarica rapida, fa tornare gli auricolari all’attacco in tempi record.

Non ti preoccupare, non mancano all’appello neanche i controlli touch.

Approfitta immediatamente di questa promozione su Amazon e acquista le Samsung Galaxy Buds Live a soli 77,09€. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.